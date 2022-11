Taglio accise benzina e gasolio dimezzato | ' regalo' di Natale del Governo

(Di martedì 22 novembre 2022) ...di almeno 10 cent al litro Come riporta Repubblica.it , il decreto urgente che ritoccherà le misure sullo sconto carburanti dovrebbe poi confluire nell'Aiuti quater, pubblicato in Gazzetta ufficiale ...

benzina e gasolio dimezzato da dicembre. E' questo il 'regalo di Natale' che è un po' a sorpresa è saltato fuori dopo il consiglio dei ministri di ieri 21 novembre 2022 che ha licenziato ...Questo il commento della Fegica all'annuncio del consistenteall'intervento di riduzione dellesui carburanti, nonostante lo stesso, in vigore ormai dalla metà di marzo scorso, fosse ...La prima manovra economica del governo di Giorgia Meloni, approvata ieri sera dal Consiglio dei ministri, in combinato con un decreto fiscale, contiene misure per 35 miliardi di euro. Il documento si ...Mentre c’è il prossimo aumento dei carburanti, per il taglio dello sconto sulle accise, il Governo sta pensando di bloccare l’aumento degli importi delle multe stradali, previsto per il 1° gennaio 202 ...