Taglia da 50 mila euro per trovare chi ha avvelenato il cane Snoopy Il proprietario | ' L' infamia dell' uomo non ha confini'

Ma Emilia, la proprietaria di Snoopy , il beagle che ha preso il nome dal celebre cane dei Peanuts , non si rassegna a non sapere il nome del colpevole e ha messo unada 50euro, per ...A corto di risorse il governogli sconti sulle accise, ma non rinuncia al condono e ...fiscale già attuato dal governo Draghi che aumenta al 3 per cento solo per i redditi inferiori a 20...“L’approccio che abbiamo avuto è quello di un bilancio familiare: quanto mancano le risorse ti preoccupi solo di cosa sia giusto fare perché quella famiglia possa crescere, non ci pensa al consenso”: ...FONZASO - Seimila euro di bollette degli anni passati non pagate, le nuove fatture in arrivo e sul conto solo 5mila euro. È un grido disperato quello lanciato dal nuovo parroco di Fonzaso, ...