Taglia 50mila euro per trovare chi ha ucciso il loro cane

Unaper trovare il responsabile dell'uccisione del loro cane che è stato avvelenato. La famiglia Combi, di Colico (Lecco), promette ben 50 mila euro a chi darà informazioni utili per individuare l'...Cane morto avvelenato, il padrone mette unadaeuro: 'Aiutateci a punire i responsabili' Andrea Combi è una furia e fa il suo annuncia su Facebook. Prima un addio straziante al suo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Una taglia per trovare il responsabile dell'uccisione del loro cane che è stato avvelenato. La famiglia Combi, di Colico (Lecco), promette ben 50 mila euro a chi darà informazioni utili per individuar ...