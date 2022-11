Il Sannio Quotidiano

Del resto anchee Norvegia hanno stretto le maglie della vigilanza. In quest'ultimo Paese, poche settimane fa sono statidei russi che fotografavano una centrale energetica. Nessuna ...... Polonia, Italia, Francia, Olanda ein Iran". Nella nota si precisa che "sono statisul luogo dei disordini o dietro le quinte della cospirazione". Ancora non viene dato il dettaglio ... Svezia: arrestati due russi accusati di spionaggio per conto di Mosca Stoccolma, 22 nov. (Adnkronos) - Le autorità svedesi hanno arrestato due persone sospettate di spionaggio in una zona residenziale di Stoccolma. Lo rende noto il media ucraino Radio ...Le autorità svedesi hanno dichiarato martedì che la polizia di Stoccolma ha arrestato una coppia sospettata di spionaggio a favore di un Paese straniero nel bel mezzo dell’invasione dell’Ucraina da pa ...