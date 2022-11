Super maltempo con venti da uragano | ciclone Poppea si abbatte sull’Italia

(Di martedì 22 novembre 2022) (Adnkronos) – Uno dei cicloni più intensi degli ultimi decenni colpirà l’Italia per tutta la giornata di oggi, informano gli esperti del sito www.iLMeteo.it.con ilche non risparmierà alcuna zona italiana portando ogni fenomeno possibile: nubifragi, tanta neve sulle Alpi,da, mareggiate e tornado. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, raccomanda quindi la massima, estrema, prudenza in quanto configurazioni simili capitano molto raramente; è meglio quindi rimandare ogni attività all’aperto: ilseppur violento sarà infatti molto veloce, già domani torneranno condizioni molto più tranquille. Nelle prossime ore continueranno i nubifragi sulle coste tirreniche, idi tempesta sulle ...

Stop alle scuole, ecco dove Meteo, fortein arrivo con burrasca di vento, temporali e neve. In tutto l'Oristanese è stato unlavoro per i vigili del Fuoco che hanno inviato tutte le ...Uno dei cicloni più intensi degli ultimi decenni colpirà l'Italia per tutta la giornata di oggi, informano gli esperti del sito www.iLMeteo.it.con il ciclone Poppea che non risparmierà alcuna zona italiana portando ogni fenomeno possibile: nubifragi, tanta neve sulle Alpi, venti da uragano, mareggiate e tornado. >>> Settimana ...Uno dei cicloni più intensi degli ultimi decenni colpirà l’Italia per tutta la giornata di oggi. Il ciclone Poppea non risparmierà alcuna zona italiana portando ogni fenomeno possibile: nubifragi, tan ...Ne abbiamo parlato con Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it Poppea è uno dei cicloni più intensi degli ultimi decenni e colpirà l’Italia per tutta la giornata di oggi. Saranno possibili ...