Su Ong e ricollocamenti Bruxelles segue l' Italia

(Di martedì 22 novembre 2022) Il primo obiettivo- rendere l'escalation degli sbarchi nel Sudun problema europeo e non solo di Roma - è stato raggiunto. Alla vigilia del Consiglio straordinario dei ministri dell'Interno sull'immigrazione, in programma venerdì 25 novembre e fortemente voluto dal governo Meloni, la Commissione ha infatti presentato per la discussione un piano d'azione dell'Ue sulla rotta del Mediterraneo centrale, con 20 misure articolate attorno a tre pilastri. Si tratta sostanzialmente di una cornice che individua una serie di linee d'azione. Dalla collaborazione rafforzata con i Paesi di partenza (Tunisia, Egitto e Libia) al miglioramento della cooperazione tra gli Stati membri e tutti gli attori coinvolti nelle attività di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo centrale (Ong comprese). Dall'istituzione di operazioni di rimpatrio rapide sostenute da Frontex ...

