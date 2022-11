Studente italiano morto a New York | Non ci sarà un' inchiesta penale

(Di martedì 22 novembre 2022) La procura distrettuale della contea di Westchester, New, non incriminerà nessuno per il decesso dellodi 18 anni, Claudio Mandia,suicida il 17 febbraio scorso in una scuola privata internazionale, la...

Non ci sarà alcuna azione penale nei confronti della EF Academy di Thornwood , nello Stato di New York, il college privato dove è morto suicida lo scorso 17 febbraio Claudio Mandia ,di 18 anni. Lo ha stabilito la procura della Contea di Westchester , nello Stato di New York, una notizia resa nota in un comunicato dalla polizia di Mt. Pleasant che ha indagato sul ...Lo studente 17enne di Battipaglia (Salerno) era stato trovato morto nella sua stanza poche ore prima del suo diciottesimo compleanno. Come emerse in seguito, era stato confinato in isolamento da tre g ...