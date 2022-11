Strategic Innovation | nuova cattedra Luiss e Angelini Industries

Insegnamento, ricerca e divulgazione nel campo dell'innovazione strategica: tre elementi che caratterizzano la nuova cattedra Luiss in "", finanziata grazie ad un accordo decennale con Angelini Industries. Una partnership, quella tra Luiss e la multinazionale italiana, che prevede l'avvio di progetti di didattica e ......125+ year heritages of each DSM and Firmenich in purpose - led scientific discovery and. ... The compellingrationale for this Merger is further supported by the opportunity to ...Roma, 22 nov. (askanews) - Insegnamento, ricerca e divulgazione nel campo dell'innovazione strategica: tre elementi che caratterizzano la nuova cattedra Luiss in "Strategic Innovation", finanziata ...(Teleborsa) - È stata presentata oggi a Roma, presso Campus dell'Ateneo di Viale Romania 32, la nuova cattedra Luiss in "Strategic Innovation", finanziata grazie all'accordo con Angelini Industries ...