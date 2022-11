Stéphanie Villagomez | tik toker con la passione per la ristorazione italiana

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022) Tiff, nome d'arte diè una giovane influencer americana sulla cresta dei social. Fra i suoi canali di instgram e tik tok l'influencer conta più di 5,2 milioni di followers. La ragazza, forte dei suoi contenuti in cui presenta capi d'abbigliamento, può fregiarsi di aver dato una forte spinta al social Instagram, contribuendo alla sua diffusione quando il social non era cosi utilizzato. La sua fama cresce nel tempo grazie ai suoi post in cui collabora spesso con brand di primo livello. Il suo profilo è gestito in modo da essere tollerante con tutti gli utenti, fatta eccezione per coloro che mirano solo a infastidirla senza portare mai alcun contenuto interessante o costruttivo. La predisposizione di Tiff ad aiutare il prossimo la porta a fondare un associazione che sostiene grazie al lavoro di modella e ...