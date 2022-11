(Di martedì 22 novembre 2022) Unscoppiato in unanellacentrale ha provocato la morte di38 persone, due sono rimaste lievemente ferite, lo ha riferito oggi la televisione di Stato cinese Cctv. L'...

Il Sole 24 ORE

L'è scoppiato nell'officina della Kaixinda Trading, nella città di Anyang, nella provincia di Henan nel pomeriggio di lunedì, 21 novembre, alle 16.22 (ora locale) ed è stato domato a ...all'impianto Secam di Cedrasco Secondo quanto si è appreso, il rogo è divampato pochi minuti prima di mezzogiorno e, dopo aver ricevuto la richiesta d'intervento, sul posto si sono portate ... Spaventoso incendio in una fabbrica in Cina, almeno 38 morti - Il Sole 24 ORE Milano, 22 nov. (askanews) - Un incendio scoppiato in una fabbrica nella Cina centrale ha provocato la morte di almeno 38 persone, due sono ...I due piccoli sono morti nella notte tra sabato e domenica dopo che uno spaventoso incendio ha colpito l’appartamento al primo piano di una ...