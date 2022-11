Spagna | Luis Enrique | “La Costa Rica è avversario complicato”

(Di martedì 22 novembre 2022) “Per noi sarà una partita molto complicata. Laè al terzo mondiale e lotta tanto”. Lo ha detto il Ct dellaalla vigilia dell’esordio contro laai Mondiali di Qatar 2022. “In teoria sia Morata che Carvajal saranno disponibili domani, così come Guillamón. Devo prendere delle decisioni, è il mio lavoro: se fosse stato un fattore di cuore, Gayà sarebbe qui. Però ha un infortunio da 10-15 giorni di recupero, non poteva essere al meglio. Se avessi fatto come volevano al Valencia, sarebbe bastato un infortunio di Jordi Alba per lasciarci senza terzini sinistri”, ha detto. SportFace.

