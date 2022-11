Sovrappeso e obesità infantile | Italia quarta in Europa

(Di martedì 22 novembre 2022)rappresentano un problema che coinvolge gran parte dei Paesi europei ed è una conseguenza di uno stile di vita errato che può avere effetti anche sulla salute da non sottovalutare. La situazione riguarda il 29% dei bambini tra 7 e 9 anni, con differenze che possono variare: l’risulta essere al quarto posto in questa graduatoria (nell’ultimo rilievo era al terzo). Se si considera invece la sola, il nostro Paese si colloca al secondo posto. Un miglioramento sembra quindi esserci, ma non può essere ancora considerato sufficiente, prima di noi ci sono solo Cipro, Grecia e Spagna. A metterlo in evidenza è il nuovo rapporto COSI (Childhood Obesity Surveillance Initiative) dell’Ufficio Europeo dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). I risultati sono ...

Società Italiana di Pediatria

Una malattia con un'incidenza in crescita in tutto il mondo, in particolare per il diabete di tipo 2, per cui è doveroso agire prevenendo i fattori di rischio, come, sedentarietà, ...Ilo l'durante l'infanzia sono rischiosi poiché spesso persistono nell'età adulta con effetti devastanti sulla salute, a causa di fattori sia fisiologici che comportamentali come ... Italia quarta in Europa per sovrappeso e obesità infantile