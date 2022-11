Soumahoro | è già finito il mito del “parlamentare con gli stivali”?

Leggi su lucascialo

(Di martedì 22 novembre 2022) Aboubakarè stato ribattezzato “ilcon gli” per essersi presentato il primo giorno in parlamento con deglisporchi di fango. Simbolo delle sue umili origini di bracciante immigrato sfruttato. Categoria per la quale si è battuto per anni e che, per gli stessi motivi, gli è valsa la candidatura nella minicoalizione L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.