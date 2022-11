Sorrentino | “Il Napoli ha tre partite di vantaggio Contento per Meret”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 22 novembre 2022) Stefanoè fiducioso sul, dicendo che ha tredi. In più l’ex portiere èperA Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Stefano, ex calciatore “Le duedell’Italia non servivano a nulla, c’era solo il rischio dell’infortunio. E’ vero che indossare la maglia dell’Italia deve essere sempre uno stimolo importante, ma in questo momento si poteva evitare di giocare.parla del goal subito da Donnarumma in Austria-Italia: “Alaba? C’era l’errore del portiere. Ha ammesso le sue colpe e non tutti hanno il coraggio di ammettere l’errore. Però fatemi dire che è vero che è colpa sua, ma quando è partito il tiro, chi ha ...