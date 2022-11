Sorpresa all’Assemblea di Serie A | sette club lasciano i lavori Non chiari i motivi

(Di martedì 22 novembre 2022) L’Assemblea di Lega diA senza diverse big. I rappresentanti di(Napoli, Roma, Juventus, Inter, Milan, Fiorentina e Monza) hanno abbandonato iprima del via al vertice. Assente anche il Torino. Ancora da capire quali siano le motivazioni. L’Assemblea è comunque iniziata con 12, numero legale minimo per validare la convocazione e proseguire coi punti all’ordine del giorno. SportFace.

