Tiscali

... c'erano segnali importanti di quello che sarebbe avvenuto (per esempio, il 20enne Fognini già nei top 100), ma niente che ancora potesse regalarci ilconcreto di poter vincere la. ANNO ...Poi è logico che per lui, come per me, essere convocato inrimane une fa sempre un po' effetto ' ci spiega il suo coach. L'ultima volta, l'anno scorso qui a Torino, non è però andata ... Sogno Davis: il segreto azzurro è che adesso l'Italia ha i numeri il 20enne Fognini già nei top 100), ma niente che ancora potesse regalarci il sogno concreto di poter vincere la Davis. ANNO 2002 – È tornando indietro di 20 anni, tuttavia, che la differenza con il ...Per tenere acceso il sogno dell'Italia di tornare a vincere la Coppa Davis. Alzata per la prima e ultima volta grazie alla leggendaria impresa di Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli. Mezzo ...