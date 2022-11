(Di martedì 22 novembre 2022) La prima tappa di Coppa del Mondo è vicina per lo: si parte in Francia, a Les Deux Alpes, il prossimo 3 dicembre. Per arrivare al top della condizione lasarà incon tutti i suoi migliori atleti, accompagnati dai tecnici Luca e Stefano Pozzolini, Luigi Devizzi, Daniele Compagnoni e Simone Maffioletti. Spazio ovviamente a, stella della squadra tricolore: la lombarda va a caccia della quarta sfera di cristallo, dopo un 2021 non del tutto esaltante (è arrivata la medaglia olimpica a Pechino, ma ci si aspettava di più). Con lei anche Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Matteo Menconi, tutti della compagine al maschile. Appuntamento in quel dida oggi, martedì 22, a giovedì 25 novembre. Foto: Lapresse

OA Sport

Proprio Cervinia ospiterà tra il 16 ed il 18 dicembre la terza tappa di Coppa del Mondo (dopo Les Deux Alpes e Montafon, in Austria), primo dei due appuntamenti consecutivi in Italia per il massimo ...... ma la Nazionale italiana divuole farsi trovare pronta per la Coppa del Mondo. Nuovoper il gruppo azzurro che in questi giorni, fino al ... Snowboardcross: raduno a Cervinia per la Nazionale italiana, c'è Michela Moioli Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...La stagione dello snowboard cross, dopo il rinvio dell'opening di Coppa del Mondo ... per quattro atleti della squadra di Coppa Europa di snowboard parallelo programmati da Pisoni, per il raduno ...