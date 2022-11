(Di martedì 22 novembre 2022)ndo all’Italia dellosi ricava la proverbiale sensazione delle “”. Esattamente dodici mesi orsono, chi scrive batté sulla tastiera le seguenti parole: “Si punta forte su Valentina Margaglio, reduce dal miglior inverno della carriera. L’obiettivo per il 2021-22 sarà quello di piazzarsi quante più volte possibile nella top-ten, accarezzando l’idea di issarsi persino sul podio se tutto, ma proprio tutto, dovesse collimare a favore della ventottenne piemontese. La top-three non è utopia. Si può raggiungere con la gara perfetta e un po’ di fortuna”. Si perdoni l’autocitazione, ma è propedeutica a sottolineare come di podi ne siano arrivati due e la piemontese, che oggi di anni ne ha ovviamente 29, abbia quindi vissutomente la “miglior ...

OA Sport

Nuovo podio in Coppa Europa per l'dello: nelle due gare disputate a Lillehammer, in Norvegia, Manuel Schwaerzer ha conquistatoottavo edterzo posto, mentre Giovanni Marchetti si è classificato settimo ed ottavo. ......della fase 2 della saga supereroistica ad approdare in... dunque, e questo permette a Lemire di avereapproccio più ... perché l'origin story diBoy, l'assistente di Skulldigger, ... Skeleton, è un'Italia da "farfalle nello stomaco". La nuova stagione guarda già al 2026 per rendere realtà un sogno