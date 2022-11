Silvia Toffanin al veleno | perde le staffe | mai vista così

Come confessato nel salotto di, infatti, l'oramai ex suora Cristina si rivolse a una psicologa per affrontare il suo malessere interiore: 'Quando vedi solo il buio ti serve qualcuno a ...... le loro parole GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip "Fino a poco tempo fa non volevamo sapere il sesso, poi non abbiamo resistito", aveva detto la cantante a, durante l'intervista di ...Nella puntata di Verissimo andata in onda domenica 20 novembre tra i vari ospiti invitati quel giorno da Silvia Toffanin c’è anche l’amatissima Orietta Berti. La cantante dopo aver regalato al pubblic ...La 79enne ha rinunciato a importanti ingaggi nel mondo dello showbiz per amore di suo marito Osvaldo. Opinionista al GF Vip, Orietta Berti ha detto «no» a lucrose proposte per posare senza veli. Ospit ...