Si incontrano | passano la notte insieme ma…non lo paga | condannato gigolò

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 22 novembre 2022)a due anni e due mesi di reclusione per il reato di rapina un uomo di 25 anni — B.G., di origini filippine che si prostituisce per vivere — in quanto preso dalla rabbia per non essere stato capito dopo la prestazione sessuale ha pensato bene di spintonare un 62enne nell’intento di sfilargli il portafoglio. I due si erano conosciuti su una bacheca di incontri gay e si erano incontrati ad Acilia. Soldi in cambio di sesso sfrenato: così un 74enne è rimasto a bocca (e portafogli) asciutta L’appuntamento e l’aggressione I due si erano conosciuti e si sentivano su una bacheca di incontri gay già da qualche settimana e avevano fissato altri appuntamenti in cui, in cambio di prestazioni sessuali il clienteva una cifra che si aggirava intorno ai 50 euro. I fatti risalgono al 15 luglio del 2020. i due si sono incontrati, tutto è andato nel ...