Shakira cerca una babysitter | maxi stipendio ecco quanto ma a una condizione

Corriere dello Sport

Piqué, ancora guai dopo: compra un terreno da 20 milioni, ma sotto scopre 250 tombe, ad Halloween si traveste da cheerleader per i figli: 'Sono la vostra fan numero 1', il ...ha lasciato dopo dodici anni la Spagna, è tornata a vivere a Miami euna baby sitter per i figli Milan e Sasha, avuti dal calciatore Gerard Piqué . Candidarsi al ruolo, però, significa ... Shakira cerca una babysitter: lo stipendio e le condizioni di ferro La colombiana y el exfutbolista asistieron a la final de beisbol donde jugó su hijo mayor, de 9 años, pero no cruzaron ni una palabra.La colombiana y el exfutbolista asistieron a la final de beisbol donde jugó su hijo mayor, de 9 años, pero no cruzaron ni una palabra.