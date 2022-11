Serbia | Milenkovic | «Il Brasile ha grandi giocatori in tutte le posizioni»

Leggi su calcionews24

Nikola, difensore della, ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo match con il Brasile. PAROLE – «Quando ero ai Mondiali quattro anni fa, i preparativi erano più lunghi e quella era la parte bella. Sicuramente il Brasile è il favorito, non solo per il primo posto nel girone, ma anche per la vittoria del Mondiale. Però noi crediamo in noi stessi, nelle qualità che abbiamo e siamo concentrati soprattutto sulla nostra prestazione. Hanno in le, il pericolo non è solo Neymar, ma ripeto, stiamo guardando noi stessi. Rispettiamo tutti, ogni rivale, ma crediamo che con la nostra ...