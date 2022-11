Senso unico pedonale a San Gregorio Armeno | ma rinviato il regolamento di Polizia Urbana

(Di martedì 22 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – Dal prossimo sabato 3 dicembre sarà attivo ilin via Sandall’intersezione di via San Biagio dei Librai/vico Figurari in direzione piazza San Gaetano. Il dispositivo si manterrà per tutto il periodo natalizio. Ma intanto c’è da registrare ancora un rinvio per ildi. In aula, il consiglio comunale torna lunedì e martedì prossimi, ma all’ordine del giorno non ci sarà il provvedimento giàuna settimana fa che si pone l’obiettivo di regolamentare la vita pubblica dei napoletani. Il nodo è legato al tipo di sanzioni che devono essere previste nel caso dei comportamenti che si riterranno scorretti. Ma una nota del Comune chiarisce ...

... dice siamo un milione, abbiamo sconfitto la povertà, il plurale è majestatis ma ilè ... Uno vede Speranza , da solo, in una sala d'aspetto d'aeroporto,al mondo con la mascherina. Vede i ...Potrebbe essere il primo e l'disco di gospel rockabilly. È cattivo come un dittatore, come il ...1955) Composta da Little Richard e Dorothy LaBostrie Little Richard è il maestro del doppio. ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Sulla percorrenza a senso unico pedonale di San Gregorio Armeno nel periodo di Natale 2022 “si sta lavorando su un dispositivo analogo a quello degli anni scorsi, con la possibilità di alternare i flu ...