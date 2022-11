Se anche vinco il Mondiale | come rosica Cristiano Ronaldo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022)non ci sta, e dal ritiro del suo Portogallo, prima dell'esordio di giovedì contro il Ghana, ha alzato la voce: “Basta chiedere di me ai compagni, fate solo domande sui Mondiali — ha detto il portoghese, nel mirino della critica dopo la dura intervista con Piers Morgan, nella quale ha accusato il Mster United e l'allenatore Erick ten Hag — Tanto sono a prova di proiettile, ho un giubbotto d'acciaio addosso. Con Bruno Fernandes scherzavo, è arrivato in ritardo e gli ho chiesto se fosse venuto in nave. Stesso discorso con Cancelo, era un po' triste e cercavo di tirarlo su". Gli inviati in Qatar, ovviamente, hanno chiesto a CR7 dell'intervista nella quale ha criticato il Mster United: "Parlo quando voglio farlo, il timing è sempre il timing — ha aggiunto il cinque volte Pallone d'Oro — A volte ...