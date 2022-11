Scuole chiuse e festa a lavoro | festa Nazionale in Arabia Saudita dopo la vittoria con l’Argentina

(Di martedì 22 novembre 2022) Sicuramente uno dei risultati a sorpresa di questa edizione dei Mondiali. Ladell’ai danni del, secondo tutti una delle favorite, ha fatto il giro del mondo. All’alba della partita la squadra di Renard sembrava dovesse comparire come vittima sacrificale di una corazzata pronta ad iniziare la sua marcia verso la fase ad eliminazione diretta. Così non è stato. La tenacia, la grinta e un pizzico di fortuna hanno premiato l’, uscita dal campo con il bottino.ArgentinaUn’impresa vera e propria, tant’è che il Re del paese, Salman bin Abdulaziz Al Saud, ha indetto per domani, mercoledì 23 novembre, una giornata di ...

in diversi comuni dal Lazio alla Campania. Parchi chiusi a Roma e mareggiate nel litorale lazialestamattina a Bojano (Campobasso). In diversi comuni alberi e rami sono finiti sulle strade. L'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile riguarda tutta la giornata odierna. 2022 - ...Torna l'allarme legionella a Palermo. Lezioni sospese in due scuole superiori del capoluogo siciliano per effettuare controlli.Allerta arancione maltempo in 9 regioni. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di martedì 22 novembre, allerta rossa su settori di Abruzzo e Sardegna. Dalla sera ...