Scrisse che il missile caduto in Polonia era russo | l’agenzia Ap licenzia il giornalista LaPorta

(Di martedì 22 novembre 2022) James, 35 anni, è statoto daldi stampa Associated Press per aver fornito informazioni errate riguardo l’impatto delnel villaggio di Przewodów, in, fornendo una versione imprecisa e tendenziosa dell’ac, alimentando i sospetti che la Russia fosse responsabile dell’incidente. Subito dopo l’incidente, infatti,di stampa aveva pubblicato una battuta in cui si affermava che un presunto «alto funzionario dell’intelligence statunitense ha affermato che i missili russi sono entrati nella, membro della NATO, uccidendo due persone». La notizia era però errata, e “suggeriva” una possibile nuova terribile escalation dell’invasione russa dell’Ucraina. Il presidente polacco Duda, così come i ...

L'HuffPost

Il regista leuna lettera dove le dicevanon avrebbe potuto scritturarla per il ruolo di un'operaia, perché Nancy Brilli andava in prima serata in abiti eleganti nei programmi di Pippo ...Il reporter dell'agenzia americana Associated Pressaveva scrittoil missile caduto in Polonia la settimana scorso era russo è stato licenziato. Lo riporta il Washington Post . Poche ore dopo l'esplosione di un missile a Przewodow, un villaggio polacco vicino al ... Scrisse che il missile caduto in Polonia era russo. Licenziato reporter Ap Antonino Spinalbese al Gf Vip ha raccontato il suo primo incontro con Belen Rodriguez e l'intesa immediata tra i due ...WASHINGTON Il reporter dell'agenzia americana Associated Press che aveva scritto che il missile caduto in Polonia la settimana scorso era russo è stato licenziato. Lo riporta il Washington… Leggi ...