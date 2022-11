Scontri di Lovere | due manifestanti testimoni al processo | “Nessuno ha pressato il cordone della polizia”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 22 novembre 2022). “Io non ho vistopressare ildelle forze dell’ordine quel giorno. Ero in prima fila, loro ci spingevano senza usare violenza per farci arretrare, masi è opposto”. A parlare, nel corso delper resistenza a pubblico ufficiale a carico di 10 persone intervenute davanti al cimitero diil 5 maggio 2016 per contrastare un presidio di militanti di estrema destra, è Bianca Maria Cremaschi, 61 anni, residente a Solto Collina. “Quel giorno sapevo che c’era la manifestazione dei fascisti e un presidio di parte opposta per esprimere dissenso. Così sono passata dalla piazza e poi mi sono diretta verso il cimitero: ho sentito l’obbligo morale di difendere un luogo simboloResistenza Bergamasca. Le forze dell’ordine avevano ...