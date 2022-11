Sci di fondo | le fondiste italiane chiamate a uno scatto d’orgoglio Oppure va bene essere l’ultima ruota del carro?

Leggi su oasport

(Di martedì 22 novembre 2022) Lo sci diitaliano femminile comincia il 2022-23 con un unico obiettivo, quello di testimoniare la propria esistenza. Inutile spendere centinaia di caratteri in merito alle aspettative riposte sull’una o l’altra atleta. Significherebbe usare stucchevoli perifrasi. Gli accadimenti più significativi dell’estate riguardano i ritiri di Lucia Scardoni ed Elisa Brocard, nonché la pausa maternità di Greta Laurent. Risultati alla mano, Caterina Ganz è dunque la nuova leader del movimento azzurro. Un movimento però ormai diventato marginale in termini di competitività. Certo, ogni tanto si intravede qualche barlume, ma sono trascurabili per intensità e durata. Gli ultimi lampi veri e propri, seguiti da tuoni in grado di far tremare le avversarie, risalgono addirittura al 2011, quando la generazione delle Arianna Follis, Marianna Longa e Magda Genuin stava giungendo al ...