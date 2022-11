Saw 10 | la prima foto di Tobin Bell dal set del film horror FOTO

Leggi su screenworld

(Di martedì 22 novembre 2022) Saw 10 ha iniziato a svelare le sue carte e a mostrare ladidal set delche rilancia uno dei franchise di genere di maggiore successo nella storia. L’attore torna nei panni di Jigsaw ben cinque anni dopo aver interpretato per l’ultima volta il personaggio. Sebbene non offra molto in termini di indizi per la natura della scena, lo scatto vede l’icona del franchise conversare con un bambino mentre legge un libro sconosciuto nel parco. I’m sure most of you are aware but #SawX is halfway through the 2nd week ofing! Here’s a 1st look at @officialreprising THAT legendary role. The young boy is played by none other than Producer Mark Burg’s son. The 2nd photo was taken last week. Who’s excited ...