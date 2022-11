Sapelli | “Finalmente una manovra che guarda alle priorità di famiglie e imprese”

Leggi su panorama

(Di martedì 22 novembre 2022) Serve più creatività e coraggio, ma la direzione verso le quale sta andando il Governo Meloni è corretta e in grado di permettere all’Italia di tornare a galla e superare la profonda crisi internazionale che si sta attraversando. Non ha dubbi il Professor Giulio, economista, storico e accademico di lungo corso che di Governi ne ha visti passare parecchi, e che crede che l’attuale possa fare bene. La Legge di Bilancio appena presentata dal Consiglio dei Ministri è arrivata a tempo record e - sebbene si tratti di unadefinita datroppo “prudente” - spiccano aspetti positivi e interessanti dell’intero impianto come argomenta a Panorama.it “Si tratta di una legge di bilancio ancora più restrittiva dal punto di vista della politica fiscale e della politica monetaria rispetto al Governo Draghi” esordisce ...