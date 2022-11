Sant’Agata | il consigliere Izzo | “Da infermiere | dico che l’assistenza sanitaria è insufficiente”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota deldi opposizione al comune dide’ Goti, Nicola. “Nelle ultime settimane l’attenzione sulla questione ospedale è sensibilmente aumentata, coinvolgendo tutti i livelli politico-istituzionali. Da amministratore e rappresentante dei cittadini non posso non essere al fianco del Movimento Civico per l’Ospedale. Bene hanno fatto gli attivisti a sollevare la questione anche a livello ministeriale e a coinvolgere il Ministro della Salute per quanto di sua competenza. Adesso c’è bisogno di sollecitare la Regione e fare pressione affinché si arrivi ad una soluzione che soddisfi i bisogni dei cittadini. Ritengo prioritaria la risoluzione del problema legato all’emergenza. Abbiamo bisogno di un Pronto Soccorso attivo h24 e dei reparti che ne garantiscano ...