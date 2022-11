San Donato | Sp Paullese | bus con 20 passeggeri tampona un camion al semaforo di via Gela | i Vigili del fuoco estraggono l’autista | salvo

Leggi su 7giorni.info

(Di martedì 22 novembre 2022) L’autista del bus ha riportato un trauma all’addome e agli arti inferiori ed è stato ricoverato in codice giallo, sedici iferiti, in nove sono stati portati dal 118 in diversi ospedali (due in codice giallo e sette in codice verde). Guarda il Video.