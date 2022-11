Saman Abbas | perché il corpo è stato trovato solo ora | agghiacciante

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022) Dal Pakistan teneva tutti sotto scacco, minacciava i parenti e i loro familiari. E siccome zii e cugini conoscono bene la sua violenza, lo hanno temuto a tal punto da tenere la bocca chiusa, anche a costo di rischiare un ergastolo pur di non tradirlo. Una barriera di ferro, quella alzata da Shabbar, padre della piccola, che si è sgretolata all'improvviso proprio con il suo recente arresto in Pakistan. Il suo ingresso in carcere ha infatti spinto lo zio di, Danish Hasnain, già rinchiuso in cella a Reggio Emilia con la pesante accusa di aver ucciso la nipote insieme ai cugini della giovane, Ikram e Numanulla, a rivelare il luogo esatto dove è stata sepolta la 18enne, uccisa - non è da escludere- per mano dello stesso padre. Pochi giorni fa, quindi, lo zio Danish ha chiamato ...