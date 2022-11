Sale a 252 il numero dei morti del terremoto in Indonesia

Agenzia ANSA

Sale a 252 il numero dei morti nel terremoto che ha colpito ieri l'isola di Giava, in Indonesia. Lo comunicano le autorità locali. I soccorritori hanno cercato i sopravvissuti sepolti sotto le macerie. Il terremoto, di magnitudo 5.6, ha danneggiato migliaia di case.