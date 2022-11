Rossetti torna nella casa del GF Vip e non è l’unica | situazione positivi e negativi

(Di martedì 22 novembre 2022) Il Covid ha decimato i concorrenti del GF Vip 7. La prima ad abbandonare ladi Cinecittà è stata Patriziaormai dieci giorni fa, poi è toccato ad Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e qualche giorno dopo anche a Wilma Goich e Alberto De Pisis. Ieri sera all’inizio della puntata del GF Vip Alfonso Signorini ha fatto il punto della: “Come saprete anche Wilma e Alberto sono risultatial Coronavirus e hanno dovuto abbandonare la. Volevo rassicurarvi però, perché stanno bene, proprio come gli altri concorrenti. Appena sarannotorneranno in gioco insieme agli altri. Per quanto riguarda me, se mi sentite tossire non è Covid, ma solo una bronchite che non mi sta passando”. Patriziarientra ...

Bresciaoggi

Dopo una settimana d'attesa e di mezzo un nuovo caso Covid , questa serala diretta del Grande Fratello Vip che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it. ... Patrizia, Sarah ...Sul Grande Fratello Forum , il primo posto è di Patriziaalla quale segue Tavassi , e ... Per quanto riguarda il preferito nel sondaggio sul Grande Fratello Forum ,preferita Nikita alla ... Marta Rossetti torna in gara «Adesso è il mio momento» "Grande Fratello Vip" torna in prima serata su Canale 5 per il suo diciottesimo ... Al televoto: Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Luca Salatino, Luca Onestini, Patrizia Rossetti, Sarah Altobello ed ...Wilma Goich ha annunciato in diretta TV durante il Grande Fratello Vip di essersi negativizzata dal Coronavirus.