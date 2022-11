Ronaldo | per il Daily Mail ha rinunciato allo stipendio dello United

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 22 novembre 2022) Il Manchester Evening News rivela che Cristianopotrebbe fare ritornoSporting Lisbona dopo la rescissione di contratto. L’asso portoghese dopo la rescissione contrattuale con il Manchestersarà libero di accasarsi dove vuole e aprire così la sua ultima avventura in carriera. CR7 saluta i Red Devils dopo il ritorno nell’agosto del 2021 con 45 presenze e 27 gol. Il portoghese ha commentato la separazione, dichiarando: «A seguito delle conversazioni con il Manchester, abbiamo concordato di comune accordo di rescindere il nostro contratto in anticipo. Amo il Manchestere amo i tifosi, questo non cambierà mai. Tuttavia, mi sembra il momento giusto per cercare una nuova sfida. Auguro alla squadra ogni successo per il resto della stagione e per il futuro». Il futuro di ...