(Di martedì 22 novembre 2022)suldi CR7 dopo l’addio allo United? Piersposta unasu Twitter che fa discutere La domanda che ora tutti si pongono è solo una: dove giocherà Cristiano? Piers, autore della famosa intervista, ha lanciato sui social un possibile. Time for Phase 2. pic.twitter.com/DhjHMF9wPR— Piers(@piers) November 22, 2022 «Tempo delladue» ha scritto su Twitter il giornalista, che ha postato unadel numero 7 portoghese con la maglia dell’Arsenal. L'articolo proviene da Calcio News 24.

