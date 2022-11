Romina Carrisi | che studi ha fatto la figlia di Al Bano e Romina | in pochissimi possono farlo

(Di martedì 22 novembre 2022) L’ultimogenita die Alha alle spalle degliparticolari che forse non tutti conoscono. Vediamo di cosa si tratta, detta simpaticamente Uga dai suoi familiari, è l’ultima nata della coppia-Power. Classe 1987, la bellajr. ha partecipato nel 2005 a L’Isola dei Famosi assieme al padre, esperienza di cui si è detta pentita. Ospite quasi fissa di Oggi è un altro giorno, il salotto di Serena Bortone, ha confessato di recente di desiderare di condurre un programma tutto suo. E chissà che non riesca. Nella vita privata è fidanzata con Stefano Rastelli, regista della trasmissione della Bortone, più grande di lei di 16 anni. A Gente ha rivelato di aver passato un periodo ...

Fortementein.com

Proprio su quella terribile vicenda, per altro, è tornata, figlia di Al Bano e, che a 'Oggi è un altro giorno' si è confessata sul dolore provato. Al Bano si confessa sulla ...... che finora ha sempre avuto molto a cuore i suoi affetti stabili , in cui ritroviamo anche Jessica Morlacchi ,, Laura Freddi , Massimo Cannoletta e Francesco Oppini . Un team che ha ... Il cuore di Romina arde d'amore per un nuovo uomo: spunta il nome L'ultimogenita di Romina e Al Bano, Romina jr, ha alle spalle degli studi particolari che forse non tutti conoscono.Romina Power e il dolore che le ha cambiato per sempre la vita, un dolore che non può essere dimenticato: ecco di cosa si tratta ...