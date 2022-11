Agenzia askanews

Non dice pero' che durante la costruzione dell'inceneritore il problema rifiuti disi risolverebbe mandando in ogni caso rifiuti in giro'. Con queste parole Roberta, assessora M5S alla ...Successo 4 - 2 per il TC Crema che comunque condanna iai play - out. La vittoria del TC ...Cattaneo (C) 6 - 2 6 - 2 Classifica 13 (6) TC Sinalunga Siena - playoff 10 (6) TC Parioli- ... Roma, Lombardi (M5S) a Gualtieri: si fa presto a dire inceneritor LUNEDI’ 21 NOVEMBRE Musica/A Tor Bella Monaca Marcello Panni tra classica e leggera “Ai confini della musica leggera”: è il titolo del concerto nel ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...