Roma | Karsdorp presenta al club il certificato dello psicologo e cerca la rescissione

, dopo aver consultato i propri avvocati, si sente forte della sua posizione in previsione ... Leggi i commenti News as: tutte le notizie 22 novembre 2022Durante la settimana di vacanze concessa da Mourinho, laavevano provato a dialogare per ricucire lo strappo , ma a pochi giorni dalla ripresa degli allenamenti il calciatore ha comunicato al club giallorosso che non sarebbe rientrato per un ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Roma in tournée sino al 29 novembre, il club pretende che Karsdorp venga visitato a Trigoria pena altre sanzioni più pesanti, oltre alla multa. L’olandese potrebbe tornare da Rotterdam per poi essere ...