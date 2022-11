Roma | Karsdorp presenta al club il certificato dello psicologo e cerca la recissione

, dopo aver consultato i propri avvocati, si sente forte della sua posizione in previsione ... Leggi i commenti News as: tutte le notizie 22 novembre 2022Durante la settimana di vacanze concessa da Mourinho, laavevano provato a dialogare per ricucire lo strappo , ma a pochi giorni dalla ripresa degli allenamenti il calciatore ha comunicato al club giallorosso che non sarebbe rientrato per un ...Tra le mura di Trigoria, continua a tenere banco il caso Karsdorp. Il terzino olandese non si è presentato nemmeno oggi presso il Centro Sportivo e non è di conseguenza partito con la squadra per… Leg ...In attesa di capire quale sarà l'esito della vicenda legata a Rick Karsdorp, che rimane convocato per la tournée in Giappone, la Roma sta anche cercando di capire quali ...