Roma | Carmine Belfiore nuovo questore

(Di martedì 22 novembre 2022) (Adnkronos) –è ildi. Prende il posto di Matteo Piantedosi, divenuto ministro dell’Interno. La nomina è stata approvata dal consiglio dei ministri che si è tenuto nella notte. Laureato in giurisprudenza,, originario di Rossano, è entrato in Polizia nel 1985. Dopo aver diretto la sezione antiterrorismo della Digos di Genova, nel 1989 è approdato alla Digos di, dove ha diretto prima la sezione “informativa di sinistra” e, successivamente, la sezione “terrorismo di sinistra”, quindi l’incarico di vice-dirigente. Nell’agosto 2000 è stato trasferito presso la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione (ex Ucigos) dove ha assunto la direzione della “Divisione Operativa” in cui ha coordinato importanti indagini sul ...

'Buon lavoro aBelfiore nominato nuovo Questore di #. Pronti a collaborare per la sicurezza e il bene della nostra comunita'. Grazie a Mario Della Cioppa per il suo impegno al servizio dei cittadini ...Belfiore, per il conferimento delle funzioni di Questore di; il collocamento fuori ruolo del Dirigente generale di pubblica sicurezza, dott. Luigi Carnevale, per assumere le funzioni di ... Carmine Belfiore è il nuovo Questore di Roma Raccogliamo le dichiarazioni del mondo politico in seguito a questa nomina che «riempie di orgoglio tutti i calabresi» ...Dalla lotta al terrorismo allo sradicamento dei clan criminali e alla politica corrotta a Latina e provincia. E' il lungo curriculum del neo questore della Capitale Carmine ...