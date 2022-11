‘Roma Arte in Nuvola’ chiude in crescita con oltre 36mila visitatori

il Dolomiti

Questi i numeri registrati dalla seconda edizione di 'in Nuvola' , la grande Fiera internazionale dimoderna e contemporanea, ideata e diretta da Alessandro Nicosia con la curatela ...... per questo periodo (dagli ultimi anni Ottanta fino al 1900), si pensi, a esempio, al consistente nucleo conservato alla Galleria nazionale d'moderna di, tra cui Venerdì santo, Pater Noster,... IL VIDEO. Roma Arte in Nuvola, oltre 36mila visitatori a seconda edizione