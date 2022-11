Roberto Maroni | le cause della morte | ecco i sintomi della malattia

Leggi su tvzap

(Di martedì 22 novembre 2022), le– Com’è morto? Di chesoffriva ex ministro dell’Interno ed ex presidenteRegione Lombardia? Sembra che l’uomo da tempo lottasse contro una brutta. A lanciare l’indiscrezione era stato Renato Farina, in un articolo pubblicato su «Libero Quotidiano», il 9 maggio 2021. In quel pezzo il giornalista rivelò cheera «in cura per un tumore al cervello». Ma quali sono i? Come riconoscerlo?e prevenzione. Leggi anche l’articolo —> Politica italiana in lutto: addio per sempre all’ex ministro italiano...