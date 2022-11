Roberto Baggio e il suo approccio alla vita e al calcio

Il Divin Codino si racconta a SkyTg24 a Giuseppe De Bellis , in una location d'eccezione, l'aereo di linea ITA Airways che porta il suo nome. Èil protagonista del nuovo ciclo di 'Vite - L'arte del possibile', in onda mercoledì 23 novembre alle 20:45 e su Sky Sport Uno alle 22.45. Tra ricordi, speranze e aneddoti,scatta ...'L'errore di Pasadena È una cosa che non dimenticherò mai. Era il sogno che coltivavo da bambino e quando è arrivato è finito nella maniera più assurda e a cui non avevo mai pensato' ha affermato. '...Il 'divin codino' si racconta a Giuseppe De Bellis in una location d'eccezione, l'aereo di linea ITA Airways che porta il suo nome.Roberto Baggio si racconta in una location d'eccezione, l'aereo di linea Ita Airways che porta il suo nome e, tra ricordi, speranze e aneddoti, ...