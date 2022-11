Rinnovo Locatelli | la Juventus ha un piano per il centrocampista

(Di martedì 22 novembre 2022) Lastarebbe pensando aldi Manuel, la società avrebbe un’idea per evitare la fuga delLastarebbe pensando aldi Manuel, la società avrebbe un’idea per evitare la fuga del. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore verrà riscattato in primavera e poi le parti si siederanno attorno a un tavolo per trattare il. Adeguamento con ingaggio verso l’alto e durata fino al 2027 sono le basi per il momento a cui la società starebbe pensando di partire. L'articolo proviene da Calcio News 24.

