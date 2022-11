Rigoroso | romantico e sportivo | l’identikit del caban uomo

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 22 novembre 2022) Life&People.it Fashion week e le stime di vendita parlano chiaro: è ilil grande protagonista della moda maschile per l’Autunno Inverno. L’iconico cappotto maschile sta infatti dominando la scena, come ampiamente anticipato dalla maison Prada che ha utilizzato il capo elargendolo a grande protagonista della sua collezione, lasciando che una parata di attori di età differente ne mostrassero il taglio evergreen. Ma qual è la storia del, l’abito-must da? E come si indossa? Un cappotto di origini militari Il, o peacot (stando alla tradizione olandese) è essenzialmente un tipo di cappottoampio, realizzato in panno e generalmente di colore blu, proprio per le sue origini militari europee. Non a caso il capo affonda le sue radici nel campo navale, apparendo secondo ...