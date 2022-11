Riforma pensioni 2023 | da ‘opzione donna’ a ‘opzione mamma’ | lo sdegno di Armiliato

Leggi su pensionipertutti

(Di martedì 22 novembre 2022) In Legge di Bilancio cambia Opzione donna, mentre tutti si aspettavano la proroga della misura insieme ad Ape Sociale almeno per il, salta fuori dal cappello una modifica dei requisiti che lascia davvero spiazzati e basiti. Chi avrebbe potuto immaginare che una misura già altamente penalizzante per le donne, visto che le lavoratrici che vi aderiscono hanno a vita un assegno ricalcolato col sistema contributivo, potesse essere ancorata alla maternità? Già perché come si evince dall’Ansa, 22/11 ore 0.06, ora la discriminante per poter uscire prima con opzione donna sono i numeri di figli., rabbia, delusione emergono subito sui social, sulla questione abbiamo intervistato chi da sempre richiede maggiore tutela per le donne e la valorizzazione del lavoro di cura ai fini previdenziali delle stesse, ossia la fondatrice del ‘Comitato Opzione ...