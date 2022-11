Rifiuti | rifiuti | rifiuti | Aquino deturpata | nessuna telecamera prevista | amministrazione senza soluzioni

Leggi su filodirettomonreale

(Di martedì 22 novembre 2022) MONREALE –e ancora. Non si riesce a trovare una soluzione allo stato di degrado cui è sottoposta la frazione di, vittima dell’abbandono indiscriminato dei. Periodicamente abbiamo trattato la questione, a testimonianza che, ancora, non si è trovato il modo per stanare o per educare gli incivili che giornalmente deturpano via Santa Liberata, la piazzetta dio le strade limitrofe, trasformate periodicamente in discariche. E possiamo affermare che l’intervento di pulizia e bonifica della ditta Ecolandia risulta perfettamente inutile. Ieri pomeriggio la piazzetta e via Santa Liberata ...