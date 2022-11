Richard Gere mostra un rarissimo scatto sui social del figlio | ha tre anni ed è bellissimo

(Di martedì 22 novembre 2022) La star più apprezzata di Hollywood, il brizzolato più sexy d’America:è diventato padre per la seconda volta solo nel 2019. Nonostante la sua età fosse ormai ben avanzata, l’attore si mostea sempre giovane dentro e non ha voluto rinunciare alla possibilità di diventare padre a 70. E dopo tutta la riservatezza … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

... il primo red carpet della coppia Harry Styles - Olivia Wilde: le foto \ Articoli più letti Suor Cristina, che vinse The Voice nel 2014, cambia vita di Antonella Rossie Alejandra Silva,...Articoli più letti Suor Cristina, che vinse The Voice nel 2014, cambia vita di Antonella Rossie Alejandra Silva, la rarissima foto social del figlio Alexander di Roberta Mercuri Il ...La star più apprezzata di Hollywood, il brizzolato più sexy d’America: Richard Gere è diventato padre per la seconda volta solo nel 2019. Nonostante la sua età fosse ormai ben avanzata, l’attore si mo ...Uno dei film più emozionanti di sempre torna al cinema dopo 13 anni in versione digitale, per regalare di nuovo agli spettatori la magia di un’immensa e bellissima amicizia ...